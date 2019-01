Addio a Ulrico Sareni, il 'papà' dei negozi Lekkerland

Una vita per la sua azienda, diventata uno dei marchi di distribuzione dolciaria più famosi in Italia con 50mila punti vendita. È morto, all'età di 84 anni, Ulrico Sareni: fondatore del noto gruppo, cavaliere della Repubblica ed ex presidente dell' Orceana Calcio era conosciuto in tutto il Bresciano.

L'imprenditore si è spento mercoledì mattina e la notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa nella Bassa, dove era nato nel 1934, e in tutta la Provincia. Originario di Corzano, negli anni '80 si era trasferito ad Orzinuovi per dare vita, insieme ai fratelli Ettore e Umberto, a quella che oggi è diventata un'azienda conosciuta in tutto il Belpaese, che vanta un fatturato da milioni di euro e oltre 300 dipendenti.

Proprio 4 anni fa, nel 2015, aveva festeggiato il 35esimo anniversario della fondazione dell'impresa, passata poi nelle mani del figlio Antonio. Non solo azienda: grande appassionato di calcio, nei primi anni '80 è stato presidente della Orceana Calcio. Nel 1993 fu insignito del titolo di cavaliere della Repubblica italiana. Ancora da stabilire la data dei funerali