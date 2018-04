Ubriaco mentre fa manovra, fermato dai carabinieri li riempie di insulti

Lungo weekend di controlli a Brescia nei luoghi della movida, con un servizio coordinato di Carabinieri e Polizia Locale: in particolare, agenti e militari si sono concentrati nelle zone di Piazzale Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato, dove spesso in passato non sono mancate situazioni di “rischio”.

Ma non sono stati giovani e giovanissimi questa volta a meritarsi gli onori di cronaca: l'intervento tra i più significativi riguarda infatti un bresciano di 48 anni, beccato completamente ubriaco alla guida della sua costosa vettura, una Range Rover Sport.

I militari lo hanno sorpreso mentre effettuava diverse “manovre azzardate” a bordo del mezzo: sottoposto a controllo, è risultato positivo all'etilometro, con un tasso alcolico vicino a 1,5 grammi per litro di sangue. Inevitabile il ritiro della patente, e multa salata: e sarebbe bastata un'altra bevuta per il sequestro della macchina.

L'uomo dovrà però anche vedersela con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale: all'arrivo dei carabinieri infatti non ha esitato e insultare e ingiuriare ripetutamente gli operanti, certo una “mossa” tutt'altro che intelligente.

Gli altri controlli: trenta le sanzioni elevate dalla Polizia Locale alle vetture in divieto di sosta, poi tre multe da 170 euro ciascuna per comportamenti vietati dal regolamento di polizia urbana del Comune. I carabinieri hanno ritirato anche un'altra patente: era scaduta, e dunque non più valida.