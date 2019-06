Donna scomparsa nel nulla da mercoledì: adesso si teme il peggio

Era sul lago di Garda in vacanza con una comitiva, arrivati pochi giorni fa: il gruppo è ripartito per la Germania domenica sera, di lei invece, purtroppo, ancora nessuna traccia. Non si hanno notizie certe ormai da mercoledì scorso: la donna scomparsa è una turista di 78 anni che soggiornava al Limonaia Hotel in località Sopino, frazione alta d Limone. Si sarebbe allontanata mercoledì scorso, dopo aver annunciato ai suoi amici di voler uscire per fare un'escursione. Poi nessuna traccia.

L'allarme

L'allarme è stato lanciato all'alba di venerdì, a più di 24 ore dalla sua scomparsa. La donna infatti, seppure in comitiva, era in vacanza da sola: nessuno ha dato peso al suo allontanamento. Niente di strano, almeno così si pensava. Dai primi accertamenti è risultato che il suo cellulare fosse stato intercettato per l'ultima volta sul sentiero delle Greste, nel tardo pomeriggio di giovedì.

L'ultima traccia, l'ultimo segnale prima che si spegnesse. E al momento tutto è possibile, purtroppo, anche le ipotesi peggiori. Potrebbe aver proseguito lungo i sentieri, per finire chissà dove. Ma la zona in questi ultimi due giorni è stata perlustrata da cima a fondo.

Le ricerche

Impegnati a decine di uomini, tra tecnici e volontari: i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Soccorso alpino, la Polizia locale, i Carabinieri. In cielo si è già levato anche l'elicottero, poi il drone per le ricerche in dettaglio, i cani molecolari per annusare qualsiasi traccia. Ma ancora niente.

Sono altre due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: la 78enne potrebbe aver preso un battello in direzione Lazise, località dove aveva già passato le vacanze. Oppure salita a bordo di un pullman. Anche in Germania sono stati informati dell'accaduto. E più passano le ore, più si fa flebile la luce della speranza.