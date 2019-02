Finte fughe di gas per truffare gli anziani: cinque colpi a segno

Un'emergenza continua. Da anni, praticamente ogni settimana ci sono da registrare nuovi episodi di truffa a danno di anziani. Da anni ci sono appelli e campagne di comunicazione sul rischio, ma evidentemente non basta: negli ultimi giorni a Lonato del Garda sono stati messi a segno addirittura cinque colpi.

La scusa utilizzata nel Comune gardesano è quella della finta fuga di gas. I truffatori hanno bussato alla porta di casa di anziani, spesso soli, mettendoli al corrente del pericolo di una fuga di gas. Una volta all'interno, il più è fatto. Utilizzando stratagemmi sempre diversi, anche molto fantasiosi (come l'esplosione di un petardo all'esterno dell'abitazione, a cura di un complice), i truffatori riescono ad avere a disposizione i pochi secondi che bastano loro per scovare il luogo dove vengono nascosti l'oro e i contanti.

Incredibile l'escalation degli ultimi giorni, riportata dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane: cinque colpi messi a segno a Lonato, fermato un 54enne di Bedizzole che vendeva (per 300 euro) finti apparecchi di rilevazione di fughe di gas, arresto di un 40enne di Padenghe e di un 27enne di Lonato. Il tutto senza dimenticare i furti veri e propri, come quello - sventato dalla presenza dei proprietari - messo a segno a Borgosatollo nella giornata di giovedì.