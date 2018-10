"Tuo marito ti tradisce", vieni a letto con me e ti faccio vedere le foto

I carabinieri di Salò hanno pizzicato in flagranza un giovane e improvvisato estorsore, che nei giorni scorsi ha tentato di derubare una 40enne bresciana. È stato fermato dai militari non appena ha preso la busta, contente ben 700 euro in contanti, e prima che allungasse le mani sulla vittima. Oltre ai soldi, il giovane pretendeva infatti anche un rapporto sessuale. L’incontro, in realtà, era una trappola.

Tutto era cominciato qualche giorno prima, quando il ragazzo, un 20enne, aveva chiesto l'amicizia su Facebook alla 40enne, spacciandosi per un insegnante di ballo e offrendole delle lezioni. Fin qui nulla di male. La situazione ha cominciato a complicarsi quando il 20enne ha iniziato a fare avances sempre più esplicite, chiedendo alla donna un incontro.

Appuntamento che la 40enne avrebbe rifiutato. Lui però non si è arreso e ha elaborato una strategia per attirare l'interesse della donna: le avrebbe detto che il marito la tradiva con un'allieva della sua scuola di ballo. A quel punto la vittima è caduta nella trappola e si è decisa ad incontrarlo di persona.

Per avere le prove del tradimento del marito, corredate di foto, la 40enne doveva presentarsi munita di una busta contente 700 euro. Non solo soldi: il sedicente maestro di ballo pretendeva pure di fare sesso con lei.

Prima di presentarsi all'appuntamento la donna ha però avvisato i carabinieri, che hanno dunque organizzato tutto nei minimi dettagli, sorprendendo il giovane intraprendente truffatore con le mani nel sacco e recuperando la busta con i contanti.

Per il 20enne sono scattate le manette per truffa aggravata. Processato per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in attesa della prossima udienza.