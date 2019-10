Falsi fruttivendoli, professionisti della truffa: presi dopo il furto a un anziano

Originari (e ufficialmente residenti) della provincia di Napoli, da tempo giravano le strade del Nord Italia ed erano già noti alle forze dell'ordine. Il 4 settembre, a Calcinato, hanno messo a segno un colpo ai danni di un anziano, ed ora, a distanza di un mese e mezzo, sono stati finalmente catturati e portati in carcere. Protagonisti della vicenda sono due fratelli.

Mentre si trovavano a Calcinato, i due hanno individuato in un anziano una potenziale vittima delle loro truffe. Avvicinatolo, hanno cercato di vendergli qualcosa, ma visto che la contrattazione non andava a buon fine, uno dei due ha pensato bene di sfilargli la collana d'oro dal collo.

L'anziano si è accorto del furto solo una volta che i due se ne erano già andati. Grazie elle immagini delle videocamere di sicurezza installate in paese, e infine al decisivo riconoscimento da parte dell'anziano, i fratelli sono stati denunciati in stato di libertà: dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.