"Mi piace, lo compro", ma poi la donna gli svuota il conto corrente

Pensava di avere concluso un affare e invece è stato truffato e il suo conto corrente prosciugato. È successo a un uomo di casa a Levico Terme, in Trentino, che dopo aver messo in vendita su Internet alcuni pezzo di ricambio della sua auto, è caduto nella rete di una finta acquirente (ma vera imbrogliona).

La donna - una bresciana - ha finto di essere interessata all’acquisto e si è fatta mandare le coordinate Iban per effettuare il bonifico di 150 €, come pattuito con il venditore. Ed è a quel punto che è scattato il raggiro: la falsa cliente lo ha rintracciato e gli ha raccontato di aver avuto difficoltà nell’accreditare il denaro, convincendo l’uomo che si poteva andare a uno sportello Bancomat per chiudere da lì la transazione.

La truffa al Bancomat

Mentre la truffatrice lo stordiva con parole e numeri, lui le forniva tutti gli strumenti per prelevare i soldi che aveva sul conto corrente. Per fortuna non una grossa somma, ma comunque considerevole: in pochi minuti sono spariti circa 1000 euro.

Una volta accortosi dell’accaduto, il malcapitato ha sporto denuncia ai carabinieri, che - in poco tempo - hanno individuato e denunciato la donna in stato di libertà: dovrà ora rispondere di truffa aggravata.