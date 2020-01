Offre bandiere dell'Italia in cambio di un contributo: smascherato finto alpino

Sul capo il cappello da alpino, in mano alcune bandiere dell'Italia: si presentava così un truffatore meridionale in attività nei giorni scorsi a Manerbio, dove è stato smascherato, ma purtroppo non fermato né riconosciuto. La notizia è riportata sulle colonne di Manerbio Week.

A bloccare la truffa - perché di ciò si tratta - sono stati i veri alpini di Manerbio. Alcuni rappresentanti del gruppo locale di ex alpini, tra cui il capogruppo Gabrio Scartapacchio, hanno notato un signore di origine meridionale che si aggirava tra i negozi indossando il tipico cappello con penna nera. In mano aveva alcune bandiere dell'Italia, che offriva ai negozianti o ai clienti in cambio di un'offerta. Il denaro, ovviamente, lo intascava per sé, non per le attività di volontariato degli alpini.

Avvicinato dai veri alpini, l'uomo ha manifestato disagio, cercando in ogni modo di allontanarsi. Dopo essere stato costretto a togliersi il cappello, è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Dell'episodio sono stati informati gli agenti della Locale.