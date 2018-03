Dove andare in camporella a Brescia? Adesso c'è un'App che te lo dice

In Spagna si chiama mispicaderos, ed è già quasi un fenomeno cult con più di 11mila location consigliate: in Italia non poteva esserci nome più azzeccato, trovacamporella.com. Basta un clic, che sia sul sito web o sulla app, per cercare (e trovare) i luoghi più adatti per appartarsi e concludere una focosa esperienza amorosa. Incredibile ma vero: anche in Italia è arrivato il social network della camporella. A livello internazionale sta crescendo placesforlove, utilizzato in Portogallo e in Sudamerica.

Senza giri di parole: “Trova nella mappa il posto perfetto per andare in camporella e fare l'amore tranquillamente”, recita il claim sulla homepage di trovacamporella.com. Con un invito a darsi da fare: “Trovacamporella è appena nato e ha bisogno della vostra collaborazione. Le informazioni le aggiungete voi, e tutti insieme potremo creare una mappa per andare in camporella in qualsiasi luogo in Italia”.

Una mappa in continuo aggiornamento, anche se ancora agli “albori”: sono già 133 ad esempio le location consigliate in tutta la Lombardia, e di queste una cinquantina sono a Brescia e provincia e nei suoi prossimi dintorni.