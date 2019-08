Passa il downburst, crollano i muri e volano via i tetti: una scia di devastazione

E' sicuramente la Bassa Bresciana la zona più colpita dal maltempo. Una scia di distruzione, per fortuna senza feriti, causato probabilmente da un fenomeno meteorologico quasi inedito in zona, il downburst: una forte corrente discensionale che raggiunge la superficie, accompagnata da un violento temporale. Come uno scoppio, campi di vento molto vicini tra loro, che spingono in direzione opposta e a velocità molto elevata.

La conta dei danni

Come un terremoto: la conta dei danni è ancora in corso, ma si parla di centinaia di migliaia di euro (guarda tutte le foto). Tra i Comuni più colpiti si segnala Rudiano. Il maltempo si è scatenato tra le 17 e le 20. A decine le case scoperchiate, parecchie di queste anche inagibili: sono cinque le famiglie costrette ad evacuare. Anche la casa di riposo è stata allagata. Tanti i danni anche alle attività commerciali e agricole, e agli edifici pubblici (tra cui l'auditorium).

Dal cielo, in vari paesi della Bassa, è piovuta grandine di dimensioni notevoli. Come palline da ping pong. Non si contano gli alberi caduti e le piante spezzate, lungo le strade e sulle sponde del fiume Oglio. A Urago sono volati via gazebo e tendoni, tetti e coperture. A Castelcovati danni ingenti al centro sportivo, scoperchiato in un'ecatombe di piante cadute: allagata anche la bocciofila.

Danni anche a Orzinuovi, dove si sono scoperchiate le scuole medie.

Danni anche oltre confine

Ben visibili i segni della furiosa tempesta anche a Chiari e Rovato. Chiuso un tratto di Strada provinciale, all'altezza dell'uscita per Ghedi, perché allagata e invasa dagli alberi caduti. Tetti scoperchiati anche a Carpenedolo, dove un'abitazione è stata dichiarata inagibile. Danni anche al Santuario della Madonna del Castello. Vento e pioggia anche nel Mantovano: a Castiglione delle Stiviere, ancora una volta, si è scoperchiata la palestra di Gozzolina.