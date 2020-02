Bambini giocano con le "stelline" e fanno divampare un incendio: 47enne ustionato

Un gioco che appariva innocuo per poco non si è trasformato in tragedia sulle montagne di Vico, frazione di Treviso Bresciano. E' qui che nel tardo pomeriggio di domenica è stato lanciato l'allarme per via di un incendio divampato nella baracca di un fienile: stando ai primi accertamenti di carabinieri e Vigili del fuoco, a scatenare le fiamme sarebbero state le scintille di alcune “stelline”, giochini pirotecnici in quel momento maneggiati da alcuni bambini, mentre i familiari erano poco distanti a godersi la giornata di riposo.

Ad avere la peggio è stato un 47enne, il figlio dei proprietari della cascina, che pur di mettere in salvo il trattore dalle fiamme si sarebbe procurato lievi ustioni alle braccia e al volto. E' stato ricoverato in ospedale a Gavardo, in codice verde, ma solo per accertamenti.

In azione fuoristrada e mezzi speciali

Non è stato facile domare le fiamme, e nemmeno raggiungere il luogo del rogo: per risalire la strada impervia sono stati utilizzati fuoristrada e mezzi speciali. La centrale operativa ha mobilitato i Vigili del Fuoco di Salò, di Vestone e della provincia di Trento, poi ambulanza e automedica, e tanti, tantissimi volontari intervenuti.

Nessun altro ferito a margine dell'incendio. Le fiamme sono divampate all'interno di una baracca in legno, di fianco al fienile e alla stalla. Pompieri e volontari sono riusciti a spegnere tutto prima che il danno si facesse consistente. E soprattutto prima che il fuoco potesse raggiungere i campi e la vicina pineta.