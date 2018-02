Madre e figlia, una gita in compagnia, ma per comprare eroina

A bordo dell'auto, hanno lasciato la nostra provincia in direzione Bergamo. Poco dopo il confine, hanno individuato i venditori e infine acquistato l'eroina, il tutto però sotto gli occhi dei carabinieri che da lontano stavano monitorando i magrebini. È andata decisamente male a una madre e una figlia bresciane, colte in flagrante dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio.

Le due sono state individuate durante un'operazione di prevenzione dello spaccio. I militari da tempo seguivano una coppia di pusher attiva nella zona di Cortenuova, in provincia di Bergamo. Dopo aver monitorato il passaggio di eroina, i militari hanno iniziato un inseguimento, in auto e poi a piedi, che si è concluso - non senza difficoltà - a Treviglio. Addosso ai due sono state trovate migliaia di euro in contanti e dosi di cocaina ed eroina.

Mentre gli spacciatori venivano assicurati alla giustizia (i due saranno giudicati per direttissima presso il Tribunale di Bergamo), la madre e la figlia ventenne, da anni vittima di problemi di tossicodipendenza, venivano ascoltate e infine rilasciate.