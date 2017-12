Armati, tentano di fermare un’auto, ma a bordo ci sono due carabinieri in borghese

Armati di pistola giocattolo e quattro coltelli, girovagavano per la Bassa in piena notte alla ricerca di un’auto da fermare per poi rapinare il conducente. Per loro sfortuna hanno fermato l’auto sbagliata, quella sulla quale c’erano due carabinieri della caserma di Trenzano, in borghese, in rientro da una serata di libera uscita.

Il fatto è successo nella notte tra venerdì e sabato scorso. L’auto dei malviventi, un italiano di 43 anni e un marocchino di 34, entrambe residenti a Manerbio, ha puntato da dietro l’auto con a bordo i carabinieri. Dopo vari sfanalamenti, e visto che l’auto non si fermava, i rapinatori hanno tentato a lungo di speronare il veicolo che li precedeva, senza riuscirci.

Durante l’inseguimento ad alta velocità i militari in borghese hanno chiamato rinforzi, trovando in servizio la pattuglia dei colleghi di Rudiano. Una volta incrociati i malviventi, la volante è riuscita a bloccarli e infine ad arrestarli. L’arresto è stato convalidato: i due dovranno recarsi quotidianamente in caserma per l’obbligo di firma.