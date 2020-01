Travolto da un tronco mentre pota un albero: grave agricoltore

Grave infortunio in località Cossirano di Trenzano nel pomeriggio di martedì. Un agricoltore di 50 anni è stato travolto e poi schiacciato dal tronco di un albero che stava potando.

Si è procurato ferite molto serie: soccorso dai sanitari del 118, arrivati sul posto a sirene spiegate, è stato accompagnato in ospedale, al Civile di Brescia, in elicottero. Non sarebbe in pericolo di vita, per fortuna, ma avrebbe comunque riportato traumi importanti.

Tutto è successo poco prima delle 15.30: la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Chiari. L'agricoltore stava lavorando nei campi che si trovano a Sud della zona industriale: era impegnato nella potatura di alcuni alberi, quando è stato travolto in pieno dal tronco di una pianta.