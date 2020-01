"L'acqua dei rubinetti puzza di cloro": decine di lamentele, ma è tutto nella norma

"Da qualche mese l'acqua che scende dai rubinetti ha un forte odore di cloro". E’ la lamentela che diversi residenti di Trenzano hanno postato sui social e portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Un problema sentito e condiviso, tanto che dopo le segnalazioni si è mosso il Comune, che ha chiesto al gestore (Acque Bresciane) di effettuare le verifiche all'acquedotto.

E l'esito delle analisi effettuate è confortante: non ci sarebbero problemi, il forte odore di cloro era dovuto a un intervento di santificazione dell'impianto.

"L’azione del cloro all’interno delle tubazioni, mai sottoposte in precedenza alla sanificazione con prodotti a base di cloro, produce una reazione con conseguente percezione all’utenza - si legge nella comunicazione inviata al Comune da Acque Bresciane -. Le analisi di cloro residuo effettuate in seguito alle segnalazioni hanno sempre dato una concentrazione di un valore inferiore a quanto consigliato per legge. Si rileva, inoltre, che tutte le analisi di controllo effettuate sono sempre risultate conformi".

