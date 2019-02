Linea ferroviaria Brescia-Montichiari: si parte per davvero

Se n'è parlato l'ultima volta a ottobre del 2017, poi più nulla fino ad ora, quando è emerso che i primi 10 milioni di euro, necessari per la progettazione, sono già stati stanziati. Stiamo parlando della linea ferroviaria tra Brescia e Montichiari, un'opera che consentirebbe di partire dal centro città per arrivare al Centro Fiera del Garda, passando inoltre per l'aeroporto D'Annunzio.

Dopo una prima presentazione del progetto avvenuta a ottobre 2017 (qui tutti i dettagli), si è tornati a parlare dell'idea nei giorni scorsi, a margine della presentazione del contratto di programma tra Ferrovie e Regione Lombardia. Nella presentazione, il presidente del Pirellone Attilio Fontana non ha fatto menzione della linea Brescia-Montichiari, parlando solo di altri sei grandi progetti in campo.

Sul progetto della linea Brescia-Montichiari è intervenuto però Federico Manzoni, assessore alla Mobilità del Comune di Brescia, le cui parole sono riportate sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane: «Temevamo che venisse cestinato, invece il 5 settembre scorso il ministro Danilo Toninelli lo ha adottato senza modifiche, e dopo i pareri favorevoli del Cipe e delle commissioni di Camera e Senato, già acquisiti, mancano adesso soltanto la firma dei due ministri e l'ok della Corte dei Conti. Spero che si faccia alla svelta perché la gestazione è attesa dal 2017 ed è importante chiudere il cerchio».

I lavori. Solo il progetto e l'iter autorizzativo costeranno 10 milioni di euro. 180 milioni di euro (nel 2020) e altri 60 (nel 2021) dovrebbero servire per eliminare 13 passaggi a livello sul tratto Brescia-San Zeno-Ghedi, per il raddoppio dei binari fino a San Zeno, e successivamente fino a Ghedi (con l'elettrificazione dell'intera tratta) e per le riqualificazione delle stazioni di San Zeno, Montirone e Ghedi.