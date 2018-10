Guasto al passaggio a livello, treno bloccato: i pendolari scendono e vanno a piedi

Bloccati per quasi un'ora sull'unica carrozza del convoglio Trenord diretto a Manerbio, rimasto fermo sui binari in aperta campagna. Un'attesa esasperante e interminabile, tanto che alcuni pendolari, per lo più studenti di ritorno da scuola, hanno preferito farsela a piedi.

L'ennesimo disguido ferroviario lunedì pomeriggio, lungo la linea ferroviaria Brescia- Cremona: il convoglio di Trenord si è fermato improvvisamente, in aperta campagna, attorno alle 14. All'origine della sosta non prevista il guasto di un passaggio a livello in località Remondina.

Dopo aver atteso spiegazioni e chiarimenti dal personale a bordo, alcuni ragazzi hanno deciso di scendere dal treno e camminare lungo i binari per raggiungere la stazione più vicina: quella di Manerbio. Oltre un chilometro e mezzo a piedi, zaini in spalla.

"Un comportamento vietato e pericoloso" , così lo ha definito Trenord in una nota, dettato dalla stanchezza e dall'esasperazione per i continui e ripetuti disagi che si verificherebbero sulla linea. Ritardi, treni soppressi e viaggi da incubo, con decine di persone stipate in una sola carrozza sono all'ordine del giorno, fanno sapere i pendolari.