Scomparso durante l'escursione: ritrovato senza vita con accanto il cane

Dopo dodici ore di ricerche l'epilogo più triste: il turista tedesco scomparso ieri pomeriggio è stato trovato privo di vita. Attorno a mezzanotte gli uomini delle tante squadre di soccorso intervenute per le ricerche, attivate dalla moglie quando il marito non rientrava per il pranzo, hanno trovato il corpo del turista senza vita.

L'uomo era riverso a terra lungo un sentiero, il suo cane accanto al corpo, quasi a vegliarlo.