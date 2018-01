Cade dal balcone, precipita nel vuoto per 4 metri: è in gravi condizioni

Un 'volo' di almeno 4 metri dal balcone di casa, poi il rovinoso impatto con l'asfalto a causa del quale ha rimediato gravi traumi alla testa e alle braccia. Sono critiche le condizioni dell'anziano di 76 anni vittima di un incidente domestico avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Tremosione, in via XX Aprile.

Tutto è accaduto poco prima delle 14.30 in località Pregasio: sul posto il 112 ha inviato un'ambulanza e un'automedica e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravi: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il trasporto in elisoccorso alla Poliambulanza e il ricovero d'urgenza.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: il 76enne potrebbe essere stato vittima di un malore, oppure potrebbe essere scivolato nel corso di alcuni lavoretti domestici. Per ora sono solo ipotesi, una sola la certezza: la caduta è stata accidentale.