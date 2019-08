Violenta lite tra fidanzati, arrivano i carabinieri e lei finisce in ospedale

Un bisticcio animato tra una giovane coppia di turisti, scoppiato per ragioni ancora da accertare. Una litigata violenta in una struttura ricettiva del Garda. Urla e insulti, prima di passare alle vie di fatto: ad avere la peggio è stata la donna, che è finita al pronto soccorso di Gavardo.

Tutto è successo giovedì mattina all’interno di un complesso turistico di Tremosine, dove la coppia - entrambi sono tedeschi - aveva preso una casa in affitto per trascorrere le vacanze. Non proprio ferie tranquille e serene: per sedare l’acceso diverbio, scoppiato di prima mattina, sono dovuti intervenire i carabinieri di Limone del Garda.

Insieme ai militari sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, una 27enne. Il fidanzato le avrebbe messo le mani addosso, procurandole alcune ferite, per fortuna non di grave entità: è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Gavardo.

Non dovrebbero esserci ulteriori strascichi, almeno dal punto di vista giudiziario: la prognosi della ragazza non supera i 20 giorni: spetta a lei decidere se sporgere denuncia o perdonare il proprio fidanzato.