Frana sopra la galleria: tragedia sfiorata e traffico nel caos

Una frana impressionate. Così alcuni testimoni hanno definito la pioggia di rocce e massi che si è riversata sulla copertura della galleria 'Tremosine', lungo la Gardesana Occidentale. Lo smottamento si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì e ha inevitabilmente danneggiato il tunnel che collega Tremosine a Limone del Garda.

Nessun crollo strutturale, per fortuna, ma le travi in cemento che sostengono la volta della galleria si sono piegate e si è quindi reso necessario l'intervento dei tecnici dell'Anas per mettere in sicurezza il tunnel artificiale, lungo 1883 metri. Per consentire i lavori e le verifiche, la galleria è stata chiusa parecchie ore nel pomeriggio di giovedì, poi è stato istituito il senso unico alternato. La limitazione resterà in vigore per parecchi giorni e non si escludono nuove chiusure totali della strada.

Inevitabili i disagi, ma esiste comunque un'alternativa per spostarsi da Tremosine a Limone: percorrere la strada della Forra e poi imboccare la Provinciale 115.