Giovane donna trovata morta, suicidio shock scuote il paese

Travagliato. Dopo gli accertamenti effettuati dai carabinieri, pare che ci siano pochi dubbi sulla morte di una 44enne del paese: si è trattato di un gesto estremo. Escluse, quindi, le ipotesi dell'aggressione e quella dell'incidente.

Il corpo era stato notato da due persone nella mattinata di sabato. Dopo l'allerta al 112, sul posto si erano precipitate una pattuglia dei militari e un'ambulanza, ma per la 44enne non c'era già più nulla da fare. I medici hanno invece dovuto soccorrere un 50enne, che si era sentito male dopo aver rinvenuto il cadavere.