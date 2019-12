Boato nella notte sveglia i residenti, assalto alle poste con l'esplosivo

Un colpo da professionisti, e in notturna, al postamat di via Breda a Travagliato, fatto saltare nella notte tra domenica e lunedì. Il boato ha terrorizzato i residenti e ha provocato non pochi danni alla struttura, ma ai malviventi è andata piuttosto male.

Vista l’escalation di assalti esplosivi ai bancomat sia degli istituti di credito che degli uffici postali, lo sportello automatico era stato caricato, venerdì, con il minimo indispensabile di banconote e quando la banda è entrata in azione all’interno del cassetto blindato c’era poco o nulla.

Non è infatti la prima volta che il postamat viene preso di mira dalle ‘bande del botto’: quello di domenica notte sarebbe il terzo assalto esplosivo in due anni e la direzione ha prudentemente seguito i consigli delle forze dell’ordine, riducendo all’osso i contanti presenti nella macchinetta. I malviventi, sicuramente specializzati in questo tipo di colpi, se ne sono andati praticamente a mani vuote.

Il copione è sempre lo stesso: i banditi hanno piazzato due cariche esplosive all’interno della fessura del postamat, poi hanno innescato l’esplosione che ha fatto saltare la copertura blindata e aperto le cassette che teoricamente avrebbero dovuto contenere i soldi.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Ospitaletto e del Radiomobile di Chiari, ma dei banditi non c’era già più traccia. Dettagli e informazioni utili potranno arrivare dai filmati delle telecamere di sorveglianza dell’istituto postale, che non sarebbero state oscurate.