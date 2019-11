Appartamento trasformato in un negozio dello spaccio: all’interno tre chili di droga

Tre arresti e oltre tre chili di droga sequestrati. È il bilancio dell’operazione condotta dagli agenti della Polizia Locale di Travagliato in collaborazione con i carabinieri di Brescia. L’indagine è scattata dall’osservazione dello spaccio in strada e ha poi portato gli agenti della locale ha individuare l’appartamento dove gli stupefacenti - hashish, cocaina e marijuana - venivano nascosti, tagliati e confezionati per la vendita.

Un’inchiesta fatta di appostamenti e pedinamenti: tutto è cominciato con il sequestro di 10 grammi di cocaina, poi di 100 grammi di hashish. Il blitz decisivo nel covo dove venivano nascoste le partite più grosse di droga è scattato lunedì mattina: gli agenti della locale e i militari hanno scovato ben 1,9 chilogrammi di hashish e un chilo di marijuana oltre al materiale necessario per pesare e confezionare le sostanze.

Per ora sono finite in manette tre persone. Nelle prossime ore compariranno in tribunale per l’udienza di convalida della misura cautelare: fino ad allora gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sull'indagine. Ancora da chiarire il loro ruolo all’interno della catena di spaccio.