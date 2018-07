Camion carico di balle di fieno prende fuoco: fumo e paura sulla Provinciale

Fiamme, fumo e paura lunedì mattina a Travagliato. Un tir carico di balle di fieno ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva via Orzinuovi. Stando alle prime informazioni trapelate, alcuni covoni in fiamme sarebbero caduti dal rimorchio, finendo per invadere anche la provinciale 19 e incendiare l'erba a bordo della strada, mentre una densa colonna di fumo ha invaso la zona circostante.

Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza per i tanti automobilisti di passaggio: nessun veicolo è stato colpito dai covoni in fiamme caduti dal camion. Incolume anche il camionista: sarebbe riuscito ad accostare in un campo adiacente, abbandonando il mezzo prima che le fiamme avvolgessero anche la cabina di guida.

Sul posto i Vigili del Fuoco Brescia e i Carabinieri della Radiomobile di Chiari.