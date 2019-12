Tra i chiodini c'è la velenosissima amanita: 4 familiari in gravi condizioni

Quattro vite appese a un filo sottilissimo: una famiglia intera è in condizioni critiche dopo aver consumato, probabilmente, un'amanita falloide, nota anche come tignosa verdognola e considerato uno dei funghi più velenosi al mondo. Questo fungo produce una sostanza chiamata α-amantina: l'avvelenamento da falloide (Amanita phalloides) ha quasi sempre esito letale, e nel caso che l'avvelenato sopravviva, lo costringe all'emodialisi o al trapianto di fegato.

Tutti ricoverati in prognosi riservata

Le cartelle cliniche dei ricoverati non sono note con precisione: si tratta di una coppia di coniugi, di circa 70 anni, residenti a Travagliato, e con loro anche il figlio e la nuora. Sono stati tutti ricoverati d'urgenza domenica sera, dopo che si erano presentati in pronto soccorso lamentando i sintomi di una chiara intossicazione da funghi.

La nuora è ricoverata all'ospedale di Verona, e non si esclude un trapianto di fegato nelle prossime ore: lo stesso trapianto è già programmato anche per il figlio dei travagliatesi, attualmente ricoverato a Bergamo. Marito e moglie invece sono al Civile, ovviamente in prognosi riservata.

Amanita nascosta tra i chiodini?

Avrebbero riferito di aver consumato il fungo, un presunto chiodino, domenica: pare l'avessero scongelato dopo averlo raccolto (e messo in freezer) qualche tempo fa, nelle campagne di Lograto. In attesa di ulteriori accertamenti, i sindaci di Travagliato e Lograto hanno fatto divieto di consumo dei funghi raccolti sul territorio dei due Comuni.

Sono in corso accertamenti anche da parte di Ats, l'Agenzia di tutela della salute: è proprio l'Agenzia a riferire di aver recuperato delle probabili tracce di amanita falloide nell'abitazione degli intossicati. Come sempre si raccomanda la massima attenzione, quando si tratta di raccogliere funghi: parecchi esemplari tra i funghi velenosi più mortali del mondo appartengono alla famiglia delle Amanitaceae.