Puzza terribile e fumo, residenti all’attacco: in fabbrica arrivano i carabinieri

Sul posto sono arrivati addirittura i carabinieri, per verificare che tutto fosse nella norma: e così è stato, come scrive Bresciaoggi nessuna emissione “fuorilegge”, ma una situazione che anche Legambiente non ha esitato a definire “insostenibile”.

Travagliato, quartiere di Via Brescia: il forte vento di mercoledì avrebbe “soffiato” gli odori delle lavorazioni della Fonderia Montini verso le case dei residenti che abitano in zona. Prima l’odore acre, poi il fumo: questa la sequenza dei “fastidi” che gli abitanti avrebbero dovuto affrontare nel pomeriggio.

In particolare, odore e fumo (a detta dei residenti, insopportabili) si sarebbero concentrati dalle 14 alle 17, e sarebbero parecchie le persone ad averlo avvertito. Come detto però, tutto regolare: anche per le autorità sanitarie le emissioni prodotte dall’azienda sarebbero “perfettamente nella norma”.