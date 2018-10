Indice di pressione già raggiunto: stop alla discarica

Il territorio di Travagliato ha già dato, ora l'ambiente e la campagna vanno tutelati. Grazie all'indice di pressione territoriale regionale in merito alla presenza di discariche, la Provincia di Brescia ha bloccato la richiesta di ampliamento della discarica Bettoni situata in località Cascia Rinascente. Pur non raggiungendo, il paese di Travagliato, la quota di 145mila metri cubi di scorie per chilometri quadrato, la superficie interessata dall'ampliamento avrebbe superato i 64mila metri cubi nel raggio di 5 chilometri dalla zona di conferimento, toccando quota 83mila.

Ricordiamo che la società Bettoni di Castegnato ha inoltrato la richiesta per un ampliamento pari a 680mila metri cubi, in aggiunta al milione e 925mila già autorizzati. Soddisfatto il primo cittadino Renato Pasinetti, al pari dei vertici di Legambiente che per primi richiamarono l'attenzione sul progetto.