Civetta in mezzo all'autostrada, la polizia blocca il traffico per salvarla

Insolito salvataggio martedì mattina lungo la Brebemi, in territorio di Travagliato. Nessun incidente per fortuna, ma il traffico è stato bloccato per permettere agli agenti della polizia stradale di Chiari di salvare una civetta, che era precipitata al suolo, finendo sull'asfalto della prima corsia in direzione Brescia.

Per evitare che il rapace, protetto, venisse travolto dalle auto di passaggio, gli agenti hanno bloccato la circolazione e prelevato la civetta, ferita e spaventata, ma ancora viva. Una volta recuperato, il volatile è stato affidato agli agenti della polizia provinciale: appena starà meglio verrà rimesso in libertà.