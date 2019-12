Rischia di soffocare con le olive, bimbo di 3 anni soccorso dall'eliambulanza

Attimi di grandissima paura, nella serata di martedì, per un famiglia di casa a Travagliato, nelle vicinanze del centro commerciale 'Le Cupole'. Durante la cena uno dei bambini avrebbe ingoiato tre olive, iniziando ad avere difficoltà respiratorie e rischiando di soffocare. Immediata la chiamata al 112: in pochi minuti sono sopraggiunte le ambulanze e l'elisoccorso partito da Brescia.

Una corsa contro il tempo finita, fortunatamente, nel migliore dei modi: i sanitari hanno immediatamente liberato le prime vie aree del piccolo, di soli tre anni, mettendo in atto le manovre di disostruzione pediatrica. Dopo vari passaggi il bimbo ha sputato dalla bocca le olive, tornando a respirare autonomamente.

Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il piccolo: per precauzione è stato comunque trasportato, a bordo dell'eliambulanza, al Civile di Brescia per essere sottoposto agli accertamenti del caso.