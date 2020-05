Aggredisce la moglie davanti ai figli piccoli: in casa arrivano i carabinieri

E’ l’ennesima aggressione tra le mura di casa in queste prime due settimane di Fase 2: in Via Roma a Travagliato, nel tardo pomeriggio di mercoledì, per sedare una violenta lite in una famiglia di travagliatesi sono dovuti intervenire i carabinieri. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 19, in un’abitazione non lontana dalla chiesa e dalla piazza del Comune.

Ad avere la peggio una madre di 43 anni, che sarebbe stata appunto aggredita dal marito: gli accertamenti sono in corso da parte dei militari della Compagnia di Chiari. Tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi attoniti e spaventati dei loro tre figli: un ragazzino di 13 anni, un bambino di 5 e una bimba di 4 anni.

Sul posto sono state chiamate a intervenire anche due ambulanze, della Croce Verde di Ospitaletto e della Croce Azzurra di Travagliato. Fortunatamente nessuno avrebbe avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Indagini in corso per vagliare l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.