Figlia morta nel sonno a 18 anni, Tramonte non potrà partecipare ai funerali

E' stato condannato all'ergastolo per la strage di Piazza Loggia, non potrà partecipare al funerale della figlia adottiva morta a soli 18 anni. Maurizio Tramonte sta scontando la sua pena nel carcere di Fossombrone, la cui direzione gli ha negato il permesso per poter partecipare alle esequie di Magda Francesca Nyczak, la figliastra che l’ex informatore dei Servizi segreti ha cresciuto, morta nel sonno pochi giorni fa.



La giovane è stata trovata senza vita nella sua camera da letto, nella casa-famiglia di Concesio dove abitava da qualche mese. E' stata una coinquilina a fare la terribile scoperta: quando ha provato a svegliarla, non avendola ancora vista in piedi, ha purtroppo capito che Magda era spirata durante la notte.



La magistratura ha disposto l'esame autoptico per verificare con precisione, dal punto di vista medico, le cause del decesso: la giovane non aveva mai avuto particolari problemi fisici. I funerali si terranno martedì pomeriggio nella parrocchiale di Sant'Andrea a Concesio.