Stroncato dalla malattia, muore professore: il dolore di moglie e figli

Una vita in cattedra, insegnando a decine di studenti a disegnare e progettare. Totò Neri, stimato professore di disegno geometrico, si è spento nei giorni scorsi, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia che alla fine se l'è portato via: aveva solo 62 anni.

Siciliano di origine, il suo lavoro di insegnante l'aveva portato a Brescia, dove ha vissuto e lavorato per molti anni al liceo artistico Maffeo Olivieri di via Tirandi in città. Un professore stimato dai colleghi e amatissimo dai suoi studenti, che lo hanno ricordato con affetto sulla pagina Facebook della scuola.

Negli ultimi tempi aveva combattuto contro un brutto male: si è spento sabato in un letto della Casa di cura Domus Salutis di Brescia. Decine di persone hanno gremito la chiesa Della Santissima Trinità, dove nel primo pomeriggio di lunedì si svolti i funerali. Lascia la moglie Raffaella e gli adorati Viviana e Danilo.