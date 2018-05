Un cantiere al ponte del Primo Maggio: traffico in tilt, interviene la Polizia

Incredibile ma vero: paura e delirio sulla Gardesana (la strada statale Ss45bis) nei giorni del ponte del Primo Maggio, e non solo per il traffico annunciato e congestionato. Soffia forte il vento della polemica a seguito del cantiere allestito da Anas per il taglio di alcune piante di fronte al condominio Bologna di Toscolano Maderno, in località Benella non lontano da Fasano.

Un intervento che a quanto pare - così ha riferito il sindaco Delia Castellini - non era stato nemmeno comunicato all’amministrazione comunale, programmato per lunedì mattina (il 30 aprile) che era comunque considerato un giorno da “bollino rosso”, non solo per le partenze e gli arrivi ma anche perché giorno feriale, e quindi lavorativo.

“Ma ci hanno detto che le scuole erano chiuse”: sarebbe questa la versione (ufficiosa) riportata dagli operai impiegati in loco da Anas fin dalle prime ore di lunedì. Il cantiere già prima delle 9 aveva provocato lunghe code in entrambi i sensi di marcia, da Salò a Gargnano.