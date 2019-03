Cade dalla scala mentre sta potando gli ulivi: un volo di 3 metri, è in gravi condizioni

Un volo dalla scala di quasi tre metri: nonostante la veneranda età, stava potando le piante di ulivo nel suo giardino, in una bella villa a Pulciano di Toscolano Maderno. Ma le sue condizioni sono gravi, molto gravi: la vittima della brutta caduta è l’anziano 84enne che abita proprio nella casa dove è avvenuto un incidente. Insieme a lui c’era un parente, che ha assistito impotente alla scena e ha subito allertato i soccorsi.

Tutto è successo intorno alle 15.30 di giovedì: il pensionato era appoggiato con la scala a una grossa pianta di ulivo, impegnato nelle operazioni di potatura. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente per una perdita di equilibrio, la scala ha cominciato a traballare finché l’anziano non è precipitato nel prato. Dopo un volo di quasi tre metri.

Il terribile incidente

Il parente che era con lui l’ha trovato in un bagno di sangue, con il volto tumefatto e privo di sensi. Inevitabile temere il peggio: ha chiamato il 112, la centrale operativa ha mobilitato ambulanza e automedica ma da Brescia ha fatto subito decollare l’elicottero.

L’elisoccorso è atterrato nella zona della piana di Gaino: il ferito è stato immobilizzato e intubato, poi trasferito d’urgenza in ambulanza fino al luogo dell’atterraggio. Ricoverato al Civile, le sue condizioni sono gravi: a parecchie ore dall’incidente non è ancora stato dichiarato fuori pericolo, soprattutto a causa dei traumi subiti alla testa.