Madre di famiglia stroncata dalla malattia: il dolore del marito e dei giovani figli

Ha combattuto fino all'ultimo contro una grave malattia: Marina Bottura si è spenta domenica notte, uccisa a soli 54 anni da un tumore molto aggressivo, che l'ha strappata per sempre dalle braccia del marito e dei loro due figli.

Una vita stroncata troppo presto, una vita vissuta per la sua famiglia. Sono tantissimi gli amici e i parenti che in queste ore si stanno stringendo attorno al marito Graziano Bertelli e ai figli Fabio e Luca. Nata e cresciuta sul Garda, viveva da sempre Toscolano, era molto conosciuta in paese, soprattutto nell'ambiente parrocchiale, che frequentava spesso con la famiglia.

Oltre al marito e ai giovani figli, lascia le sorelle Maria Teresa, Silvia e Vittoria. L'ultimo saluto si terrà alle 16 di oggi, mercoledì 27 giugno, nella chiesa parrocchiale di Toscolano.