Shock in paese: trova la moglie suicida in casa, aveva solo 23 anni

Risveglio shock giovedì mattina a Toscolano Maderno: una ragazza di soli 23 anni è morta tra le mura della sua abitazione. Il dramma si è consumato in pochi istanti e a nulla è valso il disperato allarme lanciato dal marito, così come i tentativi di far ripartire il cuore della giovane. I sanitari hanno provato a lungo a salvarla, ma poi hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso.

Il dramma si è consumato in via Giosuè Carducci, poco prima delle 8: la 23enne sarebbe stata trovata esanime dal compagno, che ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze. Sul posto, oltre ai carabinieri di Salò, sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, mentre da Brescia si è alzata in volo l’eliambulanza. Una corsa inutile, purtroppo: per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, non ci sarebbero dubbi sulle cause della morte: si è trattato di un caso di suicidio. Escluso, quindi, il coinvolgimento di altre persone.