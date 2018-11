Fiamme nella notte: bruciate auto e capanni, chiusa una strada

Un incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica a Toscolano in via Pulciano Gaino a Toscolano Maderno. Le fiamme alte alcuni metri sono state notate da alcuni residenti che hanno allertato il 112, attorno all'una e trenta. In fumo diversi capanni, usati per riporre gli attrezzi, e pure tre auto.

Sul posto hanno lavorato per moltissime ore, oltre 7, i Vigili del Fuoco di Salò, intervenuti con tre squadre, e un'unità dei gruppi operativi speciali giunta sul posto per smassare i detriti. Le fiamme hanno danneggiato anche il muro perimetrale dell'area, che si affaccia proprio su via Pulciano Gaino. La strada, che collega il centro di Toscolano alle frazioni di Pulciano e Gaino è quindi stata chiusa per motivi di sicurezza. Restano ancora tutte da chiarire le cause all'origine del rogo: non si esclude l'origine dolosa.