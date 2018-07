Scoppia un incendio, paura nell'albergo di lusso: turisti evacuati in piena notte

Allarme incendio all'hotel Piccolo Paradiso di Toscolano Maderno, nella frazione di Cecina: le fiamme sono divampate lunedì notte tra la cucina e la sala da pranzo della struttura di via Messaga. A quanto pare il rogo è stato originato da un cortocircuito dell'impianto elettrico.

L'allarme è scattato poco dopo le 4 di notte. A preoccupare, più che le fiamme, la colonna di fumo nero che ha velocemente invaso tutto l'albergo. Per fortuna niente di grave anche grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a bonificare l'edificio.

L'albergo è stato evacuato - circa 100 persone tra turisti e dipendenti hanno dovuto lasciare la struttura - ma non ci sono stati feriti o intossicati. La conta dei danni è ancora in corso. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere ogni focolaio. I rilievi sono affidati ai carabinieri.