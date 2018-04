Precipita un deltaplano nel lago, del pilota nessuna traccia: è giallo

Mistero sul lago di Garda: da sabato sera si cerca un deltaplano che è stato visto precipitare e inabissarsi nello specchio d'acqua di fronte a Toscolano Maderno. Del mezzo, così come del pilota, non c'è però nessuna traccia.

L'allarme è stato lanciato sabato sera poco prima delle 19, da qualcuno che avrebbe avvistato il piccolo aliante precipitare nell'acqua, a largo di Toscolano Maderno.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia Costiera. Ricerche senza esito, almeno per adesso: in queste ore sono entrati in azione i sommozzatori del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Milano e da Malpensa si è alzato in volo un elicottero.

Con il passare delle ore, ovviamente, le speranze si fanno si può flebili. Ma non si esclude nemmeno che a bordo del velivolo non ci fosse nessuno. Le forze dell'ordine hanno fatto tutti gli approfondimenti del caso e all'appello non mancherebbe alcun pilota.