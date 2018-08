Terribile caduta in spiaggia, si spezza tibia e perone: soccorso dall'eliambulanza

Un pomeriggio di relax, all'insegna di sole e tuffi nel Garda, è finito davvero male per un ragazzo italiano di 27 anni. In seguito a una brutta caduta ha riportato seri traumi agli arti inferiori. Per lui la giornata è finita all'ospedale di Bergamo, dov'è stato trasportato a bordo di un'eliambulanza.

Tutto è accaduto poco prima delle 18 sul fondale della spiaggia del Vialone, a Toscolano Maderno. Temendo che i mezzi di soccorso non riuscissero a raggiungere tempestivamente il litorale, il 112 ha allertato anche la Guardia di Costiera.

L'intervento del corpo della marina militare non si è reso necessario: l'ambulanza è riuscita ad arrivare sul luogo dell'incidente. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato fino al campo dov'è atterrato l'elisoccorso che lo ha condotto in ospedale. Per lui fratture multiple: si sarebbe rotto tibia e perone.