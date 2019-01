Sorpassi, spinello e documento scaduto: patente ritirata 3 volte in un controllo

Si è fatto ritirare la patente tre volte, per così dire, in una volta sola: protagonista del record un turista lombardo lungo la Strada del Tonale

A bordo di un'utilitaria percorreva la Statale 42 in Val di Sole, quando, riferiscono i carabinieri, si lanciato in manovre spericolate. Prodezze che hanno subito attirato l'attenzione di una pattuglia in servizio stradale.

I militari si sono messi all'inseguimento dell'auto, fermandola poco dopo. Al 27enne è stata contestata la pericolosa infrazione di sorpasso in prossimità di intersezioni, e i suoi guai erano appena cominciati. Ha infatti esibito una patente scaduta, ma non solo: controllando nell'auto, i carabinieri hanno ritrovato il mozzicone di uno spinello, molto probabilmente appena spento dall'automobilista, che - evidentemente - stava fumando marijuana al volante.



Fonte: Trentotoday.it