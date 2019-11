Troppa neve e violente raffiche di vento: albero di 20 metri crolla sulla cabinovia

Strade chiuse e inagibili per la neve, certo, ma anche per i tanti alberi sradicati dal vento e dal peso dei tantissimi fiocchi caduti copiosamente nel weekend.

Tra Ponte di Legno e il Tonale i disagi causati dai circa 2 metri di neve scesa nei giorni scorsi sono tanti. Anche gli impianti di risalita hanno subito le conseguenze della forti precipitazioni e delle raffiche di vento, che hanno spazzato l'alta Valle Camonica nella notte tra sabato e domenica.

Un abete di circa 20 metri di altezza è crollato, schiantandosi proprio sulla fune portante della cabinovia che abitualmente trasporta centinaia di sciatori da Ponte di Legno al Tonale. Per fortuna l'impianto era chiuso al pubblico, per l'ordinaria manutenzione stagionale. Il cavo della cabinovia è sceso per parecchi metri, arrivando a sfiorare la Statale. Al lavoro da qualche ora ci sono i tecnici della Sit: a loro il compito di riportare il cavo metallico nella sede, ripristinando la cabinovia prima dell'attesa apertura di tutti gli impianti.