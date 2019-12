Il navigatore lo tradisce: tir bloccato in una stradina di montagna

È stato il navigatore "impazzito" a tradirlo, oppure era semplicemente impostato male? Probabilmente non lo sapremo mai, certo è che un autotrasportatore ucraino si ricorderà a lungo - e non per motivi turistici - della Valcamonica, e di Ponte di Legno in particolare. Nella prima mattina di ieri infatti, attorno 6:30, il camionista è rimasto letteralmente incastrato lungo una stretta stradina in località Pezzo, in via Berni.

Impossibilitato a proseguire, è stato soccorso dai Vigili del fuoco e dai carabinieri, che con molta pazienza lo hanno "guidato" in una lunga e lentissima retromarcia di un chilometro. Una volta "liberato", il camionista è stato indirizzato verso la strada giusta, quella per il Tonale. La meta finale del viaggio per il conducente ucraino era infatti la città di Bolzano.