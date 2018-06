Tradito dalle indicazioni del navigatore, tir finisce sulle piste da sci

Al volante del suo tir è finito in un paesaggio incantato: tra le malghe, i boschi e le piste da sci del Parco dell'Adamello.

Forse distratto, forse tradito dal navigatore, più probabilmente entrambe le cose: fatto sta che il camionista sloveno è finito con il suo tir nel tortuoso e stretto tratto finale della Provinciale 669 che collega Anfo al Passo Crocedomini. Un percorso piuttosto complicato per le auto, figuriamoci per i camion.

L'uomo al volante avrebbe addirittura superato il secondo tornante successivo alla piana del Gaver prima di accorgersi di aver decisamente sbagliato strada e di dover tornare indietro. Solo calcando le piste da sci, il grosso tir è riuscito a portare a termine la complicata e lunga manovra per invertire la rotta e tornare a valle. A dargli una mano un gruppo di ragazzi di Ponte Caffaro.