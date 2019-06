Crolla a terra mentre lavora nei campi, muore stroncato da un malore

Si è accasciato a terra mentre stava lavorando in un campo agricolo, ed è morto. La tragedia si è consumata a Tignale, nel primo pomeriggio di venerdì. A dare l'allarme, attorno alle 14, alcune persone che stavano passeggiando in Via Leonardo Da Vinci: hanno visto il corpo dell'uomo riverso a terra e hanno allertato il 112.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in località Prabione è pure atterrata un'eliambulanza, partita dal Civile di Brescia, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell'uomo di 69 anni. All'origine del ci sarebbe un malore, forse un attacco cardiaco.