Beve 8 litri di birra e stramazza a terra: paura per un ragazzo di 23 anni

Si sarebbe scolato fino a 8 litri di prima, prima di stramazzare al suolo, il ragazzone di 23 anni che martedì sera è stato ricoverato in ospedale a Gavardo. Niente di grave, nonostante tutto: ha passato la notte in osservazione e probabilmente verrà dimesso in giornata. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 21 di martedì: non è chiara la precisa dinamica dell'accaduto, ma non c'è stato nemmeno bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.

Il protagonista della bevuta da record (ma certo non da imitare) è un giovane turista tedesco in vacanza sul lago di Garda, che si trovava in un appartamento in affitto nella zona di Piazza Umberto I a Tignale. E' qui che sarebbe improvvisamente caduto a terra, spaventando gli amici e la fidanzata che hanno subito allertato i soccorso.

In pochi minuti è stato raggiunto da un'ambulanza di Tignale Soccorso, immobilizzato e prelevato dall'abitazione per essere trasferito in ospedale. Solo un grande spavento, per fortuna: si sarebbe già ripreso durante il trasporto, già piuttosto lucido una volta arrivati al nosocomio gavardese (per quanto sia possibile essere lucidi, dopo 8 litri di birra).