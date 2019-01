Incendio nella notte, le fiamme devastano i boschi sopra Tignale

L'allarme è scattato nella tarda serata di domenica, quando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata la segnalazione di un vasto incendio che stava rapidamente avvolgendo il bosco situato di fronte al monte Castello, sopra l'abitato di Tignale.

Il rogo sarebbe partito dalla località Fossà e sul posto si sono immediatamente precipitati gli operatori antincendio di Tignale e la Protezione Civile per cercare di arginare le fiamme che, complice la siccità, si sono propagate rapidamente avvolgendo alberi e rami, fino a lambire la località La Forca.

Per contenere l'incendio, che nel frattempo si era diviso in due fronti, non si è potuto fare molto: il luogo, molto impervio, è raggiungibile solo a piedi, ed è stato impossibile, per i mezzi dei Vigili del Fuoco, arrivare a destinazione. Una volta verificato che sull'area non ci fossero abitazioni a rischio, le operazioni sono state rimandate a lunedì mattina.

L'intervento di spegnimento è quindi ripreso all'alba, con l'ausilio degli elicotteri. La causa del rogo è ancora da chiarire, così come la conta dei danni e degli ettari di bosco andati in fumo.