Cane nella scarpata, la padrona precipita per 40 metri per cercare di salvarlo

È caduta nella scarpata per tentare di salvare uno dei suoi cani: un volo di 40 metri, davanti gli occhi dell’amica. Non solo non è riuscita a salvare il suo cagnolino, ma ha rimediato seri traumi e fratture. Protagonista della disavventura una donna tedesca di 43 anni in vacanza sul lago di Garda. Tutto è accaduto nella serata di domenica a Tignale.

L’escursione al sentiero delle cascate ha rischiato di trasformarsi in una tragedia: per fortuna la donna non era sola, e l’amica che era con lei ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino Lombardo, mentre da Brescia si è alzata in volo l’eliambulanza con a bordo un medico e un infermiere.

Lunghe e complesse le operazioni per recuperare la 43enne e l’altro cagnolino, precipitato insieme alla padrona. I soccorritori sono scesi lungo il greto del torrente insieme al medico del 118, che ha visitato e stabilizzato la donna. Dopo le prime cure, è stata caricata su una barella e poi sollevata fino al sentiero.

Una volta raggiunta l’eliambulanza, che era atterrata nella frazione di Piovere, la donna è stata trasportata al Civile. Il ricovero è avvenuto attorno alla mezzanotte: la turista, fortunatamente, non è in gravi condizioni. Sta bene anche il cane che era caduto insieme a lei, mentre l’animale precipitato per primo non ce l’ha fatta: il suo corpo senza vita sarà recuperato nelle prossime ore dai Vigili del Fuoco.