Banditi devastano azienda e pompa di benzina, danni per migliaia di euro

Danni per centinaia di migliaia di euro alla sede della ditta Costruzioni Santi di Tiarno di Sotto, in valle di Ledro, e al vicino distributore di benzina. La mattina di sabato 5 gennaio, ignoti hanno dato fuoco ai mezzi e ai macchinari dell'azienda e danneggiato gravemente gli uffici, sfondando infissi e porte. A subire danni anche il vicino distributore di carburante del Gruppo Nord Petroli, che si trova a poca distanza dalla ditta di costruzioni: sono stati distrutti la colonnina del self service ed una pompa di rifornimento.

Secondo una prima ricostruzione, i responsabili dei danneggiamenti si sarebbero serviti di un trattore che si trovava nel capannone dell'azienda per poi dirigersi al distributore, dove hanno abbattuto una pompa, la colonnina e sfondato la porta della casetta di servizio. Poi sarebbero tornati al capannone, bruciando il trattore, i veicoli e le attrezzature. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Riva del Garda, ma i titolari delle due imprese colpite escludono ritorsioni o minacce.

Fonte: Trentotoday.it